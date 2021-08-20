У Туреччині запроваджують нові обмеження для невакцинованих від коронавірусу: без ПЛР-тесту не пускатимуть на масові заходи

Так, з вересня невакциновані вчителі та працівники шкіл будуть зобов’язані щонайменше двічі на тиждень робити ПЛР-тести на COVID-19, також зобов’яжуть регулярно надавати результати тестів студентів та працівників університетів.

Про це повідомляє турецька щоденна газета Hürriyet , посилаючись на заяву президента країни Реджепа Ердогана.

У Туреччині запровадили нові обмеження для невакцинованих від коронавірусу громадян.

Окрім цього, нещепленим громадянам без негативного ПЛР-тесту на коронавірус буде заборонено відвідувати масові заходи, зокрема концерти, театри і кінотеатри.

Так само вимагатимуть негативних ПЛР-тестів перед початком міжнародних поїздок, зокрема, під час посадки на літак.

Ердоган також закликав громадян утриматися від рукостискань та обіймів під час привітань.

До того ж президент Туреччини закликав людей вакцинуватися від коронавірусу.