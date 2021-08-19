Одеса відкинула пропозицію обладміністрації перенести початок навчального року, щоб заробити на туристах

Мерія Одеси не дозволила перенести початок навчального року заради продовження курортного сезону в області.
Про це повідомляє пресслужба мерії.
«Освітній процес у школах Одеси розпочнеться 1 вересня, відповідно до розділу III Закону України «Про повну загальну середню освіту», — йдеться в повідомленні.
Там додали, що навчальний рік розпочинається 1 вересня і триває не менше ніж 175 навчальних днів. Відповідно до Закону, структура і тривалість навчального року, а також занять, відпочинку між ними і форми організації освітнього процесу визначаю педради закладів освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою.
- Раніше стало відомо, що в Одеській області хочуть продовжити туристичний сезон, щоб заробити додаткові гроші в бюджет. У звʼязку з цим початок навчального року пропонують відкласти до 20 вересня.
- Перед цим в Україні з’явилися чутки, що початок навчального року з 1 вересня скасовано. Міністерство освіти і науки спростувало цю інформацію.