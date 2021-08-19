Одеса відкинула пропозицію обладміністрації перенести початок навчального року, щоб заробити на туристах

Мерія Одеси не дозволила перенести початок навчального року заради продовження курортного сезону в області.

Про це повідомляє пресслужба мерії.

«Освітній процес у школах Одеси розпочнеться 1 вересня, відповідно до розділу III Закону України «Про повну загальну середню освіту», — йдеться в повідомленні.

Там додали, що навчальний рік розпочинається 1 вересня і триває не менше ніж 175 навчальних днів. Відповідно до Закону, структура і тривалість навчального року, а також занять, відпочинку між ними і форми організації освітнього процесу визначаю педради закладів освіти в межах часу, передбаченого освітньою програмою.