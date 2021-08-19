Одеська облрада не підтримала пропозицію назвати вулицю в Одесі на честь художника Ройтбурда

Депутати Одеської обласної ради відмовилися присвоїти одній з вулиць Одеси імʼя нещодавно померлого художника Олександра Ройтбурда.
Про це повідомляє Укрінформ.
Депутати облради під час засідання вшанували хвилиною мовчання пам’ять покійного колеги і директора Одеського художнього музею. Водночас ініціатива присвоїти одній з вулиць Одеси імʼя Ройтбурда не знайшла підтримки більшості членів облради.
На засіданні також ухвалили рішення, що місце Ройтбурда у списку партії «Європейська солідарність» посяде 30-річний військовослужбовець Февзі Мамутов. Після окупації Криму Росією він поїхав з півострова і живе в Одесі, де очолює ініціативну групу кримських татар, яка допомагає вимушеним переселенцям. Мамутов склав присягу депутата і зайняв місце в сесійній залі.
При цьому облрада присвоїла звання «Почесний громадянин Одеської області» очільниці благодійного фонду «Корпорація монстрів» Катерині Ножевниковій, яка організувала збір коштів і закупівлю понад 600 кисневих концентраторів для хворих на COVID-19. За це рішення проголосували 70 із 84 депутатів облради.
- 8 серпня Олександр Ройтбурд помер на 60-му році життя. Він вважається одним із основних художників «Української нової хвилі» — постмодерністської течії, що виникла в живописі в 1980—1990-х на тлі розпаду СРСР, перебудови та становлення незалежної України.
- Ройтбурд народився в 1961 році в Одесі, закінчив художньо-графічний факультет Одеського педагогічного інституту. Наприкінці 2017 року Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року Одеська облдержадміністрація уклала з ним контракт на 5 років.
- Ройтбурда відразу ж звинуватили в тому, що він порнограф, малює картини фекаліями і ненавидить Одесу. 4 вересня 2019 року Одеська обласна рада звільнила художника з посади директора музею. А вже 7 вересня в Одесі городяни пікетували будівлю облдержадміністрації з вимогою повернути Ройтбурда на посаду. Міністерство культури теж вважало, що Ройтбурда звільнили безпідставно.
- 10 лютого 2020 року Приморський районний суд Одеси скасував рішення облради про звільнення художника, і Ройтбурд залишився директором музею. Але згодом апеляційний суд скасував це рішення.
- 18 грудня 2020 року Одеська облрада все-таки поновила Ройтбурда на посаді керівника музею.