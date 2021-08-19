Одесский облсовет не поддержал предложение назвать улицу в Одессе в честь художника Ройтбурда

Депутаты Одесского областного совета отказались присвоить одной из улиц Одессы имя недавно умершего художника Александра Ройтбурда.
Об этом сообщает Укринформ.
Депутаты облсовета во время заседания почтили минутой молчания память покойного коллеги и директора Одесского художественного музея. При этом инициатива присвоить одной из улиц Одессы имя Ройтбурда не получила поддержки большинства членов облсовета.
На заседании также приняли решение, что место Ройтбурда в списке партии «Европейская солидарность» займет 30-летний военнослужащий Февзи Мамутов. После оккупации Крыма Россией он уехал с полуострова и живет в Одессе, где возглавляет инициативную группу крымских татар, которая помогает вынужденным переселенцам. Мамутов принес присягу депутата и занял место в сессионном зале.
При этом облсовет присвоил звание «Почетный гражданин Одесской области» руководительнице благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерине Ножевниковой, которая организовала сбор средств и закупку более 600 кислородных концентраторов для больных COVID-19. За это решение проголосовали 70 из 84 депутатов облсовета.
- 8 августа Александр Ройтбурд умер на 60-м году жизни. Он считается одним из основных художников «Украинской новой волны» — постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980—1990-х на фоне распада СССР, перестройки и становления независимой Украины.
- Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года Одесская облгосадминистрация заключила с ним контракт на 5 лет.
- Художника сразу же обвинили в том, что он порнограф, рисует картины фекалиями и ненавидит Одессу. 4 сентября 2019 Одесский областной совет уволил художника с должности директора музея. А уже 7 сентября в Одессе горожане пикетировали здание облгосадминистрации с требованием вернуть Ройтбурда на должность. Министерство культуры тоже считало, что Ройтбурда уволили безосновательно.
- 10 февраля 2020 года Приморский районный суд Одессы отменил решение облсовета об увольнении художника, и Ройтбурд остался директором музея. Но впоследствии апелляционный суд отменил это решение.
- 18 декабря 2020 года Одесский облсовет все-таки восстановил Ройтбурда в должности руководителя музея.