Одесский облсовет не поддержал предложение назвать улицу в Одессе в честь художника Ройтбурда

Депутаты облсовета во время заседания почтили минутой молчания память покойного коллеги и директора Одесского художественного музея. При этом инициатива присвоить одной из улиц Одессы имя Ройтбурда не получила поддержки большинства членов облсовета.

Депутаты Одесского областного совета отказались присвоить одной из улиц Одессы имя недавно умершего художника Александра Ройтбурда .

На заседании также приняли решение, что место Ройтбурда в списке партии «Европейская солидарность» займет 30-летний военнослужащий Февзи Мамутов. После оккупации Крыма Россией он уехал с полуострова и живет в Одессе, где возглавляет инициативную группу крымских татар, которая помогает вынужденным переселенцам. Мамутов принес присягу депутата и занял место в сессионном зале.

При этом облсовет присвоил звание «Почетный гражданин Одесской области» руководительнице благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерине Ножевниковой, которая организовала сбор средств и закупку более 600 кислородных концентраторов для больных COVID-19. За это решение проголосовали 70 из 84 депутатов облсовета.