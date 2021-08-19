Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони «Крим», який припиняє водопостачання на півострів до його деокупації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує режим вільної економічної зони «Крим» та припиняє водопостачання на півострів.
Про це повідомляється в картці цього закону на сайті Верховної Ради.
Зазначимо, парламент ухвалив закон 1 липня.
Українська вільна економічна зона в Криму діяла з 27 вересня 2014 року і передбачала, що з бізнесу на території окупованого півострова не стягуються загальнодержавні податки і збори.
Новим документом, серед іншого, забороняється здійснювати водопостачання на тимчасово окуповану територію «до відновлення на цій території конституційного ладу України».
Окрім цього, закон нормує порядок вʼїзду на окуповану територію — громадяни України мають право вільно і безперешкодно вʼїжджати і виїжджати з Криму тільки через КПВВ з прикордонним контролем. Переміщувати через адмінкордон можна лише ручну поклажу та супроводжуваний багаж — товари під забороною.
Закон набирає чинності через три місяці, наступного дня після опублікування.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова».
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.