Рятувальники знайшли у горах Закарпаття чотирьох дітей, які заблукали напередодні

На Закарпатті рятувальники знайшли чотирьох дітей, які напередодні пішли у ліс збирати чорницю та заблукали. Вони у лісі провели ніч.

Діти зникли 18 серпня. Про те, що їх знайшли, повідомив 19 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Діти живі і здорові, але налякані. Зараз їх везуть до їхнього села Порошково, де передадуть поліції.

Дітей шукала поліція, Нацгвардія, волонтери, собаки та дрони. Вони провели ніч у лісі, де температура опустилась до +9 °С.