Рятувальники знайшли у горах Закарпаття чотирьох дітей, які заблукали напередодні

На Закарпатті рятувальники знайшли чотирьох дітей, які напередодні пішли у ліс збирати чорницю та заблукали. Вони у лісі провели ніч.
Діти зникли 18 серпня. Про те, що їх знайшли, повідомив 19 серпня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Діти живі і здорові, але налякані. Зараз їх везуть до їхнього села Порошково, де передадуть поліції.
Дітей шукала поліція, Нацгвардія, волонтери, собаки та дрони. Вони провели ніч у лісі, де температура опустилась до +9 °С.
- 15 серпня рятувальники знайшли біля Говерли 6-річного хлопчика, який заблукав напередодні. Хлопчика шукали майже добу і знайшли на горі Велика Козьмеска на кордоні із Закарпаттям — це в двох кілометрах від місця, де його бачили востаннє.