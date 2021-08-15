Рятувальники знайшли біля Говерли 6-річного хлопчика, який заблукав напередодні

Волонтери та рятувальники пошукової групи знайшли в Карпатах 6-річного хлопчика, який відстав від туристичної групи напередодні під час сходження на гору Говерла.

Про це повідомляють Держслужба з надзвичайних ситуацій і МВС.

Дитину знайшли о 19:27 на маршруті в сторону гори Кукул. Її стан задовільний.

«Хлопчик зморений, але живий, і його життю нічого не загрожує. Дитина вже поспілкувалася з мамою за допомогою рації. Незабаром Олексія спустять до бази «Заросляк», звідки він із родичами починав сходження», — заявили в МВС, показавши відео дзвінка батькам.

Хлопчика шукали майже добу і знайшли на горі Велика Козмеска на кордоні із Закарпаттям — це в двох кілометрах від місця, де його бачили востаннє.