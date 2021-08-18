Кабмін схвалив проєкт Стратегії економічного розвитку Донбасу до 2030 року

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 18 серпня, схвалив проєкт Стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми пропонуємо досить амбітну стратегію перетворень — у ній закладено якісно новий підхід до розвитку територій, які постраждали від війни. Спочатку йдеться про розвиток підконтрольних територій, але після деокупації заходи стратегії можуть бути масштабовані на тимчасово окуповані території», — заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.