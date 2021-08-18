Кабмин одобрил проект Стратегии экономического развития Донбасса до 2030 года

«Мы предлагаем достаточно амбициозную стратегию преобразований — в ней заложен качественно новый подход к развитию территорий, пострадавших от войны. Сначала речь идет о развитии подконтрольных территорий, но после деоккупации мероприятия стратегии могут быть масштабированы на временно оккупированные территории», — заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Кабинет министров на заседании в среду, 18 августа, одобрил проект Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года.

Стратегия предполагает создание трех моделей территорий приоритетного развития, внедрение новых инструментов защиты инвестиций, создание системы страхования от военных и политических рисков, закрепление неизменности условий налогообложения деятельности инвесторов, устранение избыточного регулирования, создание Фонда консорциумного финансирования и так далее. Также предусмотрено совершенствование регуляторной политики, развитие реального сектора экономики, критической инфраструктуры и формирование регионального рынка труда.

Формировать рынок регионального рынка труда планируется за счет программ переподготовки и повышения уровня квалификации специалистов, поддержки перемещенных учреждений высшего образования и образовательных программ для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Стратегия включает мероприятия по поддержке производства продукции с высокой добавленной стоимостью и формированию технологических цепочек перерабатывающих производств, а также по стимулированию развития новых высокотехнологичных производств. Речь идет о содействии привлечению инвестиций через уменьшение доли государственной и коммунальной собственности и о развитии агропромышленного комплекса.

Для налаживания коммуникаций в условиях гибридной войны с Россией предполагается популяризация привлекательного инвестиционного имиджа Донецкой и Луганской областей, а также расширение механизмов привлечения социально ответственного бизнеса.