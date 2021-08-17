IKEA починає продавати «зелену» електроенергію у Швеції

Найбільший меблевий бренд світу IKEA у вересні почне продавати шведським споживачам електроенергію з відновлюваних джерел, вироблених на сонячних і вітряних електростанціях.
Про це повідомляє Reuters.
Компанія-власник більшості магазинів IKEA Ingka group буде перепродавати домогосподарствам електроенергію, куплену на скандинавській енергетичній біржі Nord Pool. Для IKEA купувати енергію буде материнська компанія Svea Solar, яка виробляє сонячні панелі для IKEA.
За енергію споживачі платитиму фіксовану щомісячну суму і плаваючу ставку. При цьому вони зможуть відстежувати через додаток своє використання електроенергії та перепродавати її надлишки.
У Ingka заявили, що будуть продавати електрику, яке виробили станціях віком до 5 років. Це повинно стимулювати будівництво більшої кількості «зелених» електростанцій. Раніше компанія заявляла, що інвестує 4 млрд євро, частина яких піде на будівництво сонячних і вітряних електростанцій.
- 1 лютого 2021 року шведський ритейлер IKEA відкрив перший магазин в Україні — компанія намагалась вийти на ринок 15 років (це рекорд). Другий офлайн-магазин у Києві IKEA планує відкрити восени 2021 року. До цього в Україні функціонував онлайн-магазин компанії.