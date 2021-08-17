IKEA починає продавати «зелену» електроенергію у Швеції

Найбільший меблевий бренд світу IKEA у вересні почне продавати шведським споживачам електроенергію з відновлюваних джерел, вироблених на сонячних і вітряних електростанціях.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія-власник більшості магазинів IKEA Ingka group буде перепродавати домогосподарствам електроенергію, куплену на скандинавській енергетичній біржі Nord Pool. Для IKEA купувати енергію буде материнська компанія Svea Solar, яка виробляє сонячні панелі для IKEA.

За енергію споживачі платитиму фіксовану щомісячну суму і плаваючу ставку. При цьому вони зможуть відстежувати через додаток своє використання електроенергії та перепродавати її надлишки.