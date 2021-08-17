IKEA в Швеции начинает продавать «зеленую» электроэнергию

Крупнейший мебельный бренд мира IKEA в сентябре начнет продавать шведским потребителям электроэнергию из возобновляемых источников, выработанных на солнечных и ветряных электростанциях.

Об этом сообщает Reuters.

Компания-владелец большинства магазинов IKEA Ingka group будет перепродавать домохозяйствам электроэнергию, купленную на скандинавской энергетической бирже Nord Pool. Для IKEA покупать энергию будет материнская компания Svea Solar, производящая солнечные панели для IKEA.

За энергию потребители будут платить фиксированную ежемесячную сумму и плавающую ставку. При этом они смогут отслеживать через приложение свое использование электроэнергии и перепродавать ее излишки.