Mastercard припинить випускати карти з магнітною смужкою

Міжнародна компанія Mastercard з 2024 року не випускатиме у Європі свої дебетові та кредитні карти з магнітною смужкою. У США це почнеться з 2027 року.

Про це повідомляє BBC.

Планується, що до 2033 року не буде жодної карти Mastercard із магнітною смужкою. Mastercard заявляє, що чіп-і-пін-код і нові біометричні карти, що використовують відбитки пальців, забезпечують більшу безпеку.