Mastercard прекратит выпускать карты с магнитной полосой

Международная компания Mastercard с 2024 года не будет выпускать в Европе свои дебетовые и кредитные карты с магнитной полосой. В США это начнется с 2027 года. Об этом сообщает BBC. Планируется, что к 2033 году не будет ни одной карты Mastercard с магнитной полоской. Mastercard заявляет, что чип и-пин-код и новые биометрические карты, которые используют отпечатки пальцев, обеспечивают большую безопасность.

Фирма утверждает, что является первой платежной сетью, которая постепенно отказалась от этой технологии. Вместо этого компания планирует постепенный переход к использованию более безопасной системы бесконтактной оплаты PayPass. Количество бесконтактных платежей, которые можно осуществлять с помощью карты или смартфона, увеличилось более чем на миллиард в первом квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Сейчас продолжаются эксперименты с биометрическими платежными системами — от систем с распознаванием лиц до сканеров ладонь.