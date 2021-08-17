В Україні вперше судитимуть людину за піратство. Підозрюваного взято під варту

Вперше в історії України судитимуть людину за піратство. Офіс генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт проти чоловіка у справі про захоплення судна в західній частині Індійського океану в липні 2020 року.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Чоловіка судитимуть не тільки за захоплення судна, а й за підробку документів (ч. 3 та 4 ст. 358 КК). За статтею 446 Кримінального кодексу (піратство) йому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Розслідуванням встановлено, що у липні минулого року громадянин України захопив вантажне судно і вимагав $500 тисяч викупу. Також він пограбував екіпаж, погрожуючи зброєю, і після отримання грошей залишив судно. За даними прокуратури, перед нападом чоловік влаштувався в іноземну охоронну компанію, якій надав підроблений військовий квиток Збройних сил України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.