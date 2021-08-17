В Украине впервые будут судить человека за пиратство. Подозреваемый взят под стражу

Впервые в истории Украины будут судить человека за пиратство. Офис генпрокурора передал в суд обвинительный акт в отношении мужчины по делу о захвате судна в западной части Индийского океана в июле 2020 года.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Мужчину будут судить не только за захват судна, но и за подделку документов (ч. 3 и 4 ст. 358 УК). По статье 446 Уголовного кодекса (пиратство) ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Расследованием установлено, что в июле прошлого года гражданин Украины захватил грузовое судно и потребовал $500 тысяч выкупа. Также он ограбил экипаж, угрожая оружием, и после получения денег покинул судно. По данным прокуратуры, перед нападением мужчина устроился в иностранную охранную компанию, которой предоставил поддельный военный билет Вооруженных сил Украины.
Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
- О том, что в Украине впервые сообщили о подозрении в пиратстве, стало известно в июне. Служба безопасности Украины задержала пирата в Николаеве. В СБУ рассказали, что он четыре дня удерживал под контролем судно, но вместо $500 тысяч получил только $6 тысяч. Когда он вернулся на плавучую базу своей охранной компании, он захватил арсенал, требуя $100 тысяч. Мужчина угрожал выбросить оружие за борт — его остановили силой. После этого он вернулся в Украину, где его и задержали.