СБУ рассказала детали задержания первого официального пирата в истории Украины

Угрожая оружием капитану корабля, пират заставил команду изменить курс на один из островов. После этого четыре дня шли переговоры с менеджерами компании судовладельца. Менеджерам удалось договориться о сдаче оружия и судна за $6 тысяч.

Мужчина работал в международной компании, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. В июле 2020 года он сам захватил судно и потребовал $500 тысяч.

Пресс-служба СБУ сообщила детали задержания и самого захвата судна в западной части Индийского океана.

Первого официального пирата в истории Украины Служба безопасности задержала в Николаеве. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз он требовал $100 тысяч — иначе угрожал выбросить все оружие за борт.

Компания отказалась платить. Мужчина успел выбросить часть оружия, а затем его остановили силой.

В СБУ отметили, что поскольку события происходили в открытом море, то его не могли привлечь к ответственности.

Задержали его уже на днях в Николаеве, в квартире. Судить мужчину будут по статье о пиратстве (ч. 1 ст. 446 УК) — ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.