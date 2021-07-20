Украина впервые сообщила о подозрении в пиратстве своему гражданину — в июле 2020 года он с оружием прибыл на одно из судов под флагом Маршалловых островов в западной части Индийского океана.

Об этом Офис генпрокурора сообщил 20 июля.

Вооруженный украинец сообщил капитану о том, что он захватывает судно и требует измененить его курс в порт Фуджейра, а также денег. Чтобы подтвердить реальность своих намерений, он выстрелил в потолок капитанского мостика (из-за этого повредилось освещения), после чего уже под угрозой огнестрельного оружия повторил свои требования.

Офис генерального прокурора

Капитан судна отдал приказ старшему механику перевести машину в режим маневрирования, а требования украинца передал менеджерам компании судовладельца. В результате переговоров, через 4 дня представители компании дали указание капитану выдать пирату $6 тысяч в обмен на то, что он сдаст оружие и разблокирует работу суда.

В то же время Офис генпрокурора не уточняет, при каких обстоятельствах его задержали. По статье 446 Уголовного кодекса ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.