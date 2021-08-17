В Уганді скасували закон про боротьбу з порнографією. Він забороняв мініспідниці

Конституційний суд Уганди скасував суперечливий закон про боротьбу з порнографією після позовів жіночих правозахисних груп. Закон забороняв не тільки носіння одягу, що відкриває інтимні частини тіла (груди, стегна і сідниці), а також поведінку, фото, відео, кліпи та фільми, які викликають «сексуальне збудження».

Про це повідомляє BBC.

Закон ухвалили у 2014 році. Тоді уряд заявляв, що таким чином хоче захистити жінок і дітей. Однак його критики заявляли, що законом зловживали, що призвело до нападів на жінок, які носили мініспідниці.