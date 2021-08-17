В Уганде отменили закон о борьбе с порнографией. Он запрещал мини-юбки

Конституционный суд Уганды отменил противоречивый закон о борьбе с порнографией после исков женских правозащитных групп. Закон запрещал не только носить одежду, которая открывала интимные части тела (грудь, бедра и ягодицы), а также поведение, фото, видео, клипы и фильмы, которые вызывают «сексуальное возбуждение».

Об этом сообщает BBC.

Закон приняли в 2014 году. Тогда правительство заявляло, что таким образом хочет защитить женщин и детей. Однако его критики заявляли, что законом злоупотребляли, что привело к нападениям на женщин, которые носили мини-юбки.