NASA оголосила про набір охочих провести рік в умовах, близьких до марсіанських

Національне космічне агентство США (NASA) оголосило про набір трьох команд добровольців (по чотири людини), які готові рік прожити в умовах, наближених до марсіанських.

Про це повідомляє Forbes.

Добровольці братимуть участь у програмі Crew Health and Performance Exploration Analog, яка імітуватиме перебування на Марсі для підготовки до майбутніх місій NASA на Червону планету.

Програму запустять восени 2022 року у штаті Техас. Для неї на 3D-принтері створять житлові та робочі модулі, в яких екіпажі будуть жити, проводити моделювання виходу в космос, наукові дослідження, роботи з технічного обслуговування, робитимуть фізичні вправи і багато іншого.