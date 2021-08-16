NASA объявила о наборе желающих провести год в условиях, близких к марсианским

Национальное космическое агентство США (NASA) объявило о наборе трех команд добровольцев (по четыре человека), которые готовы год прожить в условиях, приближенных к марсианским.

Об этом сообщает Forbes.

Добровольцы будут участвовать в программе Crew Health and Performance Exploration Analog, которая будет имитировать пребывание на Марсе для подготовки к предстоящим миссиям NASA на Красную планету.

Программу запустят осенью 2022 года в штате Техас. Для нее на 3D-принтере создадут жилые и рабочие модули, в которых экипажи будут жить, проводить моделирование выхода в космос, научные исследования, работы по техническому обслуживанию, делать физические упражнения и многое другое.