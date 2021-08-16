Главу МОЗ Шрі-Ланки понизили на посаді через схвалення «чаклунства» проти COVID-19

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса зняв з посади міністра охорони здоровʼя Павітра Ванняраччі за використання чаклунства і «чарівного зілля» для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє France 24.

Ванняраччі в січні публічно використовувала отримане від чаклуна «чарівне зілля», щоб убезпечити себе від зараження коронавірусом. Однак після цього вона не уникла COVID-19 і проходила лікування в реанімації однієї з клінік.

Крім того, стало відомо, що міністр вилила в річку горщик зі «святою водою» після того, як її переконали, що це допоможе покласти край епідемії COVID-19 в Шрі-Ланці.

Міністерство під керівництвом Ванняраччі піддалося ніщивній критиці через применшення випадків коронавірусу в країні.