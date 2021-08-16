Главу Минздрава Шри-Ланки понизили в должности из-за одобрения «колдовства» против COVID-19

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса снял с должности министра здравоохранения Павитру Ванняраччи за использование колдовства и «волшебных зелий» для борьбы с распространением коронавируса.
Об этом сообщает France 24.
Ванняраччи в январе публично использовала полученное от колдуна «волшебное зелье», чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. Однако после этого она не избежала COVID-19 и проходила лечение в реанимации одной из клиник.
Кроме того, стало известно, что министр вылила в реку горшок со «святой водой» после того, как ее убедили, что это поможет положить конец эпидемии COVID-19 в Шри-Ланке.
Министерство под руководством Ванняраччи подверглось интенсивной критике из-за недооценки случаев заражения коронавирусом.
Теперь Ванняраччи покинет пост министра здравоохранения, который по решению президента был передан Кехелии Рамбуквелле, занимавшему пост министра средств массовой информации.
Впрочем чиновница останется в составе правительства и возглавила менее важное в условиях пандемии Министерство транспорта.
- В Шри-Ланке с понедельника, 16 августа, действует режим общенационального локдауна из-за распространения СОVID-19. В соответствии с ним жителям с 10:00 до 16:00 часов ежедневно запрещается покидать дома. Общее число инфицированных в стране за время эпидемии составило 355 тысяч, от последствий заражения вирусом умерли 6 096 ланкийцев.