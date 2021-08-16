У Нігерії в мусульманському штаті заборонили манекени з головами

У Нігерії у штаті Кано, де більшість населення становлять мусульмани, ісламська поліція наказала магазинам використовувати тільки манекени без голови для реклами одягу.

Про це повідомляє BBC.

«Іслам засуджує ідолопоклонство. З головою манекен виглядає як людина», — сказав BBC Харуна Ібн-Сіна, командир шаріатської поліції.

Він також хоче, щоб манекени без голови завжди були прикриті, тому що демонстрація «форми грудей, форми сідниць суперечить принципам шаріату [ісламського права]».