В Нигерии в мусульманском штате запретили манекены с головами

В Нигерии в штате Кано, где большинство населения составляют мусульмане, исламская полиция приказала магазинам использовать только манекены без головы для рекламы одежды.

Об этом сообщает BBC.

«Ислам осуждает идолопоклонство. С головой манекен выглядит как человек», — сказал BBC Харуна Ибн-Сина, командир шариатской полиции.

Он также хочет, чтобы манекены без головы всегда были прикрыты, так как демонстрация «формы груди, формы ягодиц противоречит принципам шариата [исламского права]».