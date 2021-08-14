У Фінляндії кількість померлих від коронавірусу з початку пандемії перевищила тисячу

У Фінляндії з початку пандемії станом на 14 серпня кількість померлих від коронавірусу перевищила тисячу і становить 1 002 людини.

Про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle з посиланням на дані Інституту громадського здоров’я.

За останню добу, 13 серпня, від коронавірусу померли ще чотири фіна. У реанімації зараз перебувають 23 людини (+1 за останню добу). Загалом у лікарнях перебувають 88 пацієнтів, за останню добу нікого не шпиталізували.

Населення країни — 5,5 мільйона людей. Станом на 14 серпня у Фінляндії виявили 116 996 випадків коронавірусу. Щодо вакцинації, то повністю провакцинували 2,3 мільйона людей — це 41,6% населення.