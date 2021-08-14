В Финляндии количество умерших от коронавируса с начала пандемии превысило тысячу

В Финляндии с начала пандемии по состоянию на 14 августа количество умерших от коронавируса превысило тысячу и составляет 1 002 человека.

Об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle со ссылкой на данные Института общественного здоровья.

За последние сутки, 13 августа, от коронавируса скончались еще четыре финна. В реанимации сейчас находятся 23 человека (+1 за последние сутки). Всего в больницах находятся 88 пациентов, за последние сутки никого не госпитализировали.

Население страны — 5,5 миллиона человек. По состоянию на 14 августа в Финляндии выявили 116 996 случаев коронавируса. Что касается вакцинации, полностью провакцинировали 2,3 миллиона человек — это 41,6% населения.