В Финляндии произошла вспышка коронавируса из-за болельщиков, которые приехали из России после матчей Евро-2020.

В Финляндии произошла вспышка коронавируса, после того как в страну вернулись футбольные болельщики с матчей Чемпионата Европы в российском Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает The Associated Press.

В Санкт-Петербурге сборная Финляндии сыграла два матча, первый 16 июня против России, а второй 21 июня против Бельгии. Болеть за свою команду приехало около двух тысяч финнов, после чего они вернулись на родину.

Через несколько дней директор Национального института здравоохранения и социального благосостояния Финляндии Мика Сальминен сообщил, что среди фанатов, приехавших из России уже обнаружили 120 случаев заболевания, и это количество, очевидно, будет расти.

Институт призывает всех болельщиков сдать тест на коронавирус, чтобы избежать масштабного распространения вируса.