В Ізраїлі помер останній з відомих учасників повстання у Варшавському гетто

В Ізраїлі у віці 97 років помер Леон Копельман — можливо, останній з відомих учасників повстання у Варшавському гетто. Про це повідомляє The Times of Israel. Копельман помер у пʼятницю, 13 серпня. Він народився в Польщі в 1924 році у заможній родині. Коли нацисти захопили країну і сформували Варшавське гетто, його сімʼя була змушена переселитися у крихітний будинок, який у 1940 році опинився в гетто. 16-річного Леона нацисти направили на примусові роботи. За два роки, у 1942-му, повернувшись в гетто з роботи, він не застав у будинку маму: вона підпала під «акцію» — її відправили у концтабір Треблінка.

Під час перебування в гетто Леон долучився до руху єврейського опору (Єврейської бойової організації), яка чинила збройний опір нацистам. Він і його соратники почали вбивати німецьких солдатів у гетто. Повстання у Варшавському гетто — це найбільший випадок опору євреїв нацистам. Воно стало монументальним символом у єврейських та ізраїльських переказах. На відміну від решти світу, який відзначає День памʼяті жертв Голокосту 27 січня (у день звільнення табору Аушвіц), Ізраїль робить це відповідно до дати повстання — у квітні.

Копельмана відправили до Треблінкі, однак він збрехав, що має досвід роботи механіком, тому його відправили працювати механіком у варшавський гараж. Згодом він опинився у вʼязниці, однак у вересні 1944 року його звільнили польські бійці опору, і він приєднався до них, щоб боротися з фашистами. Пізніше його знову зловили, але він зміг втекти і до кінця війни залишався на свободі. Копельман використовував вигадані особистості, щоб дістатися до Італії та сісти на нелегальний корабель в Ізраїль. Там він зустрівся зі своїми сестрою і батьком, яким вдалося пережити війну. Він приєднався до Сил оборони Ізраїлю і брав участь у Війні за незалежність в 1948 році.