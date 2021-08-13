Лавров назвав «обурливими» заклики Зеленського до «росіян їхати в Росію» з Донбасу

Про це він заявив під час зустрічі з представниками громадянського суспільства, передає агентство РИА Новости .

Глава російського Міністерства закордонних справ Сергій Лавров назвав «обурливою» заяву президента України Володимира Зеленського, що жителям окупованих територій Донбасу, які вважають цей регіон частиною Росії, слід переїжджати до РФ .

«Останні висловлювання пана Зеленського із закликами до росіян їхати в Росію обурливі. Людина, яка прийшла на президентський пост під гаслами, до яких він, власне кажучи, звертався у своїй творчій діяльності в серіалі «Слуга народу», — сказав Лавров.

Також російський міністр «дуже порекомендував «Зеленському передивитися серіал «Слуга народу».

«І все-таки згадати себе того, коли він ідеї свої викладав методом мистецтва. У нього виходило набагато краще», — додав він.