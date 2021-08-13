Лавров назвал «возмутительными» призывы Зеленского к «русским ехать в Россию» с Донбасса

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал «возмутительным» заявление президента Украины Владимира Зеленского, что жителям оккупированных территорий Донбасса, которые считают этот регион частью России, следует переезжать в РФ.
Об этом он заявил во время встречи с представителями гражданского общества, передает агентство РИА Новости.
«Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским ехать в Россию возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народу», — сказал Лавров.
Также российский министр «очень порекомендовал» Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа».
«И все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», — добавил он.
- Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопреки украинскому законодательству, приехал в оккупированный Крым — на молодежный форум «Таврида» в Судаке. Там он назвал «шабашем» саммит «Крымская платформа» с участием лидеров государств, который запланирован на 23 августа в Киеве.