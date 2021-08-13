Лавров назвал «возмутительными» призывы Зеленского к «русским ехать в Россию» с Донбасса

Об этом он заявил во время встречи с представителями гражданского общества, передает агентство РИА Новости .

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров назвал «возмутительным» заявление президента Украины Владимира Зеленского, что жителям оккупированных территорий Донбасса, которые считают этот регион частью России, следует переезжать в РФ .

«Последние высказывания господина Зеленского с призывами к русским ехать в Россию возмутительны. Человек, который пришел на президентский пост под лозунгами, к которым он, собственно говоря, прибегал в своей творческой деятельности в сериале «Слуга народу», — сказал Лавров.

Также российский министр «очень порекомендовал» Зеленскому пересмотреть сериал «Слуга народа».

«И все-таки вспомнить себя того, когда он идеи свои излагал методом искусства. У него получалось гораздо лучше», — добавил он.