Лавров опять незаконно приехал в оккупированный Крым и назвал «шабашем» саммит «Крымская платформа»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, вопреки украинскому законодательству, 12 августа приехал в оккупированный Крым — на молодежный форум «Таврида» в Судаке.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как отмечается, из-за ливня была отменена запланированная для Лаврова экскурсия по «Тавриде».

Во время общения с участниками форума глава МИД РФ прокомментировал заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, что он готов признать Крым «российской территорией» при определенных условиях.

«У нас есть договор о Союзном государстве с Беларусью, и согласно этому договору территории Союзного государства являются территории Республики Беларусь и Российской Федерации в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству Республика Крым, естественно, это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими беларусскими друзьями», — заявил Лавров.

Отметим, ранее Лукашенко сказал, что признает оккупированный полуостров российским, когда «последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию».

Кроме этого, Лавров назвал «шабашем» саммит Крымская платформа, который запланирован на 23 августа в Киеве с участием лидеров десятков страны.

«Через неделю состоится очередной шабаш — Крымская платформа, на которой запад будет продолжать лелеять неонацистские, расистские настроения украинской власти», — сказал российский министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже отреагировал на незаконный приезд Лаврова в Крым.

«Даже ливень — против российских оккупантов, и это еще «камни с неба» не начали падать. А вот саммит Крымской платформы состоится при любой погоде», — написал он на своей странице в Twitter.

Российский молодежный образовательный форум «Таврида» открыли в 2014 году, после оккупации Россией украинского Крыма. Сейчас российские власти активно осваивают бухту Капсель под арт-кластер «Таврида», несмотря на многочисленные протесты местных жителей.