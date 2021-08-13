У Київській області чоловік розорав і засіяв історичний курган. Йому загрожує до двох років вʼязниці

У Київській області 50-річного тракториста звинуватили у знищенні історичної памʼятки. Чоловік трактором розорав курган на території Володарської громади та засіяв його.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Прокуратура уже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка. За даними слідства, він самовільно зайняв земельну ділянку, яка є особливо цінною та належить до земель історико-культурного призначення.

На цій землі був курган, який датовано III тис. до н. е. — I тис. н. е.

«Через незаконні дії землероба безповоротно втрачено культурну спадщину місцевого значення, яка відповідно до положень чинного законодавства перебуває під охороною держави», — зазначили у прокуратурі.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.