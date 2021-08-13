В Киевской области мужчина распахал и засеял исторический курган. Ему грозит до двух лет тюрьмы

В Киевской области 50-летнего тракториста обвинили в уничтожении исторического памятника. Мужчина трактором распахал курган на территории Володарской общины и засеял его.
Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.
Прокуратура уже направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины. По данным следствия, он самовольно занял земельный участок, который является особо ценным и относится к землям историко-культурного назначения.
На этой земле был курган, который датируется III тыс. до н. э. — I тыс. н. э.
«Из-за незаконных действий земледельца безвозвратно утрачено культурное наследие местного значения, которое согласно действующему законодательству находится под охраной государства», — отметили в прокуратуре.
Правонарушителю грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до четырех лет или лишения свободы на срок до двух лет.
- Офис генерального прокурора передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму.