МЗС запустив офіційний сайт «Кримської платформи». Свою участь у ній підтвердили вже 40 країн

У Міністерстві закордонних справ повідомили, що свою участь у першому саміті «Кримської платформи» підтвердили вже 40 країн та організацій.

Про це заявив очільник МЗС Дмитро Кулеба, пише «Радіо Свобода».

«Міжнародна підтримка «Кримської платформи» зростає. Сьогодні я радий оголосити, що ми досягнули круглої цифри: у нас є 40 підтверджень участі в саміті «Кримської платформи» — це держави та міжнародні організації», — сказав Кулеба.

Він повідомив, що за результатами саміту країни-учасники ухвалять спільну Кримську декларацію.

Також МЗС України запустило офіційний сайт «Кримської платформи». Там є розділи як про сам саміт, так і про анексований півострів — яким був Крим до окупації, і яким він став тепер.