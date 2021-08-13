МИД запустил официальный сайт «Крымской платформы». Свое участие в ней подтвердили уже 40 стран

В Министерстве иностранных дел сообщили, что свое участие в первом саммите «Крымской платформы» подтвердили уже 40 стран и организаций.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет «Радио Свобода».
«Международная поддержка «Крымской платформы» растет. Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры: у нас есть 40 подтверждений участия в саммите «Крымской платформы» — это государства и международные организации», — сказал Кулеба.
Он сообщил, что по результатам саммита страны-участники примут совместную Крымскую декларацию.
Также МИД Украины запустил официальный сайт «Крымской платформы». Там есть разделы как о самом саммите, так и об аннексированном полуострове — каким был Крым до оккупации, и каким он стал теперь.
- «Крымская платформа» — это новый международный консультативно-коммуникационный механизм, конечной целью которого является деоккупация Крыма и его возвращение под контроль Украины. Учредительный саммит проведут 23 августа в Киеве.
- Платформа будет работать на нескольких уровнях. Первый — самый высокий политический уровень, к которому присоединятся главы иностранных государств. Второй — уровень глав МИД и министров обороны. Третий — межпарламентский уровень. И четвертый — уровень экспертов.