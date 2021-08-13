МИД запустил официальный сайт «Крымской платформы». Свое участие в ней подтвердили уже 40 стран

В Министерстве иностранных дел сообщили, что свое участие в первом саммите «Крымской платформы» подтвердили уже 40 стран и организаций.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет «Радио Свобода».

«Международная поддержка «Крымской платформы» растет. Сегодня я рад объявить, что мы достигли круглой цифры: у нас есть 40 подтверждений участия в саммите «Крымской платформы» — это государства и международные организации», — сказал Кулеба.

Он сообщил, что по результатам саммита страны-участники примут совместную Крымскую декларацию.

Также МИД Украины запустил официальный сайт «Крымской платформы». Там есть разделы как о самом саммите, так и об аннексированном полуострове — каким был Крым до оккупации, и каким он стал теперь.