АМКУ дозволив Dragon Capital купити торгову марку мінеральних вод «Трускавецька»

Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив інвестиційній компанії Dragon Capital Томаша Фіали купити торгову марку мінеральних вод «Трускавецька».

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

«12 серпня АМКУ надав дозвіл компанії Dragon Capital Investments Limited на опосередковане набуття контролю щодо низки компаній з видобування та реалізації мінеральних природніх вод під ТМ «Трускавецька»», — повідомили в АМКУ, зазначивши, що продавцем у рамках запланованої концентрації є українська група компаній IDS — один з найбільших гравців на ринку мінеральних і питних вод.

В АМКУ зазначають, що майбутня угода здатна поліпшити конкурентне становище на ринках мінеральних вод, оскільки частка IDS зменшиться, а на ринок вийде новий учасник. Dragon Capital Investments Limited не має в своєму портфелі аналогічного бізнесу, тому заявлена концентрація не призведе до монополізації.

У портфелі продавця залишиться бізнес з видобутку і реалізації мінеральних вод під марками «Моршинська», «Миргородська», Borjomi, Aqua Life і Hemp Water.