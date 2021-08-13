АМКУ разрешил Dragon Capital купить торговую марку минеральных вод «Трускавецкая»

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил инвестиционной компании Dragon Capital Томаша Фиалы купить торговую марку минеральных вод «Трускавецкая».
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
«12 августа АМКУ предоставил разрешение компании Dragon Capital Investments Limited на опосредованное приобретение контроля по ряду компаний по добыче и реализации минеральных природных вод под ТМ «Трускавецкая», — сообщили в АМКУ, отметив, что продавцом в рамках запланированной концентрации является украинская группа компаний IDS — один из крупнейших игроков на рынке минеральных и питьевых вод.
В АМКУ указывают, что будущая сделка способна улучшить конкурентное положение на рынках минеральных вод, поскольку доля IDS уменьшится, а на рынок выйдет новый участник. Dragon Capital Investments Limited не имеет в своем портфеле аналогичного бизнеса, потому заявленная концентрация не приведет к монополизации.
В портфеле продавца останется бизнес по добыче и реализации минеральных вод под марками «Моршинская», «Миргородская», Borjomi, Aqua Life и Hemp Water.
- В конце мая Томаш Фиала стал новым владельцем «Украинской правды». Редактор-основатель «УП» Алена Притула по соглашению передала 100% корпоративных прав на издание и теперь все его активы переходят в группу Dragon Capital. Компания одна из крупнейших групп в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. В медиагруппу «НВ» компании Dragon Capital Фиалы входят журнал «Новое время», «Радио НВ» и портал NV.ua.