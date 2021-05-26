Dragon Capital Томаша Фиалы купил издание «Украинская правда»

Глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала стал новым владельцем «Украинской правды». Редактор-основатель «УП» Алена Притула по соглашению передала 100% корпоративных прав на издание и теперь все его активы переходят в группу Dragon Capital.

Об этом сообщает сама «Украинская правда».

В «УП» отмечают, что редакционная политика не будет меняться, а команда издания во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в прежнем формате в сотрудничестве с Притулой, которая будет «выполнять роль редактора-основателя».

Указано, что для Dragon Capital — это инвестиция в свободные медиа и свободу слова в Украине.