Омбудсмен Денісова: На Львівщині 18 лікарів оголосили голодування — їм з квітня не виплачують зарплату

У Львівській області 18 медиків міської лікарні Соснівської міської ради оголосили голодування, адже їм не виплачують зарплату з квітня 2021 року.

Про це у пʼятницю, 13 серпня, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Медики заявили, що борг перед ними становить 3 мільйони гривень. Вони вимагають погасити заборгованість по зарплаті, включно з «ковідними» доплатами, а також оздоровчими виплатами за поточний рік. Також вони вимагають здійснити перерахунок зарплат за 2020 рік і компенсувати затримку.