Омбудсмен Денисова: Во Львовской области 18 врачей объявили голодовку — им с апреля не выплачивают зарплату

Во Львовской области 18 медиков городской больницы Сосновского городского совета объявили голодовку, ведь им не выплачивают зарплату с апреля 2021 года.

Об этом в пятницу, 13 августа, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Медики заявили, что долг перед ними составляет 3 миллиона гривен. Они требуют погасить задолженность по зарплате, включая «ковидные» доплаты, а также оздоровительныевы платы за текущий год. Также они требуют произвести перерасчет зарплат 2020 года и компенсировать задержку.