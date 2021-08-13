Українська компанія консультувала щодо турів до окупованої Абхазії. Посольство Грузії назвало це «неприйнятним»

Посольство Грузії в Україні назвало «неприйнятною» організацію українською компанією «Кулуар поход» турів до окупованої Абхазії. Про це посольство повідомило у відповідь на запит «Радіо Свобода». Відомство зазначило, що дружні відносини між двома країнами «наразі перебувають на високому рівні». «Разом з тим, існують сили, які бажають втрутитись та нашкодити відносинам між двома країнами. Посольство Грузії в Україні висловлює вкрай негативне ставлення у зв’язку із організаціями турів на окуповану територію Грузії українською туристичною фірмою «Кулуар поход», – йдеться у листі.

10 серпня український блогер та мандрівник, учасник бойових дій Валерій Маркус поширив інформацію про те, що туристична компанія «Кулуар поход» влаштовує гірські тури до Росії, а також до сепаратистського грузинського регіону Абхазія. Зараз цю інформацію з сайту прибрали, однак вона зберіглась у кеші. Окрім цього, пранкер Євген Вольнов вирішив зателефонувати до «Кулуар поход» (на цьому відео з о6:20) начебто від імені російських військових, які хочуть провести час у Карпатах, а від компанії просять допомоги в оформленні документів. Пранкер запитує у менеджерки, чи нічого страшного, що вони — «російські військові», вона відповідає «ні, якщо не будете у військовій формі».