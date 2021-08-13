Украинская компания консультировала по поводу туров в оккупированную Абхазию. Посольство Грузии назвало это «неприемлемым»

Посольство Грузии в Украине назвало «неприемлемой» организацию украинской компанией «Кулуар поход» туров в оккупированную Абхазию. Об этом посольство сообщило в ответ на запрос «Радио Свобода». Ведомство отметило, что дружеские отношения между двумя странами «в настоящее время находятся на высоком уровне». «Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой «Кулуар поход», — говорится в письме.

10 августа украинский блогер и путешественник, участник боевых действий Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая компания «Кулуар поход» устраивает горные туры в Россию, а также в сепаратистский грузинский регион Абхазия. Сейчас эту информацию с сайта убрали, однако она сохранилась в кэше. Кроме этого, пранкер Евгений Вольнов решил позвонить в «Кулуар поход» (в этом видео 06:20) якобы от имени российских военных, которые хотят провести время в Карпатах, а от компании просят помощи в оформлении документов. Пранкер спрашивает у менеджера, не страшно ли, что они — «российские военные», она отвечает «нет, если не будете в военной форме».