У російському Воронежі на зупинці вибухнув автобус із пасажирами, постраждали понад 10 людей

У місті Воронеж на зупинці громадського транспорту ввечері 12 серпня вибухнув пасажирський автобус ПАЗ.

Про це повідомляє російське агентство Интерфакс із посиланням на екстрені служби.

За даними заступника начальника Центру медицини катастроф Ігоря Воробйова, поранені щонайменше 14 людей.

Також агентство, посилаючись на джерело в службах транспортного нагляду регіону, повідомило, що причиною вибуху стала несправність газового обладнання.

«За попередніми даними, в автобусі виявився несправним один із газових балонів. Стався витік і прогримів вибух. Обладнання було встановлено кустарним способом, на даху. Вибухом його розірвало. Вибиті шибки, зірвана обшивка», — сказав співрозмовник агентства.

Водночас Telegram-канал Baza, посилаючись на водія автобуса, зауважує, що «транспортний засіб не був обладнаний газовими балонами, а працює на дизельному паливі».

Момент вибуху також потрапив на відеореєстратор іншого автобуса.

Наразі на місці події працюють медики та правоохоронці, причина вибуху встановлюється.