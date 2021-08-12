В российском Воронеже на остановке взорвался автобус с пассажирами, пострадали более 10 человек

В городе Воронеж на остановке общественного транспорта вечером 12 августа взорвался пассажирский автобус ПАЗ.

Об этом сообщает российское агентство Интерфакс со ссылкой на экстренные службы.

По данным заместителя начальника Центра медицины катастроф Игоря Воробьева, ранены по меньшей мере 14 человек.

Также агентство, ссылаясь на источник в службах транспортного надзора региона, сообщило, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

«По предварительным данным, в автобусе оказался неисправен один из газовых баллонов. Произошла утечка и прогремел взрыв. Оборудование было установлено кустарным способом, на крыше. Взрывом ее разорвало. Выбиты стекла, сорвана обшивка», — сказал собеседник агентства.

В то же время Telegram-канал Baza, ссылаясь на водителя автобуса, отмечает, что «транспортное средство не было оборудовано газовыми баллонами, а работает на дизельном топливе».

Момент взрыва также попал на видеорегистратор другого автобуса.

Сейчас на месте происшествия работают медики и правоохранители, причина взрыва устанавливается.