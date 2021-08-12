Померла актриса, яка зіграла місіс Хадсон у серіалі «Шерлок»

У Великій Британії померла актриса Уна Стаббс — однією з її останніх відомих ролей стала місіс Хадсон у серіалі «Шерлок» із Бенедиктом Камбербетчем.

Як повідомили сини британської акторки, вона померла в родинному колі в Единбурзі.

Зазначимо, що в останні місяці Стаббс хворіла. Актрисі було 84 роки.

Стаббс знялася у понад 50 телесеріалах і фільмах, а розпочала свою карʼєру у 16 років у рекламі на телебаченні в 1950-х роках.

Її перша головна роль була у фільмі з відомим британським виконавцем Кліффом Річардом «Літні канікули». Після цього були десятки інших проєктів, зокрема відомі серіали «До смерті», «Ворзель Гаммідж», «Поки смерть не розлучить нас», «Найгірша відьма» тощо.

Уна Стаббс також була шанованою художницею — її картини виставлялися в Лондонській Королівській академії.