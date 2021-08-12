Умерла актриса, сыгравшая миссис Хадсон в сериале «Шерлок»

В Великобритании умерла актриса Уна Стаббс — одной из ее последних известных ролей стала миссис Хадсон в сериале «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Как сообщили сыновья британской актрисы, она умерла в кругу семьи в Эдинбурге.

Отметим, что в последние месяцы Стаббс болела. Актрисе было 84 года.

Стаббс снялась более чем в 50 телесериалах и фильмах, а начала свою карьеру в 16 лет в рекламе на телевидении в 1950-х годах.

Ее первая главная роль была в фильме с известным британским исполнителем Клиффом Ричардом «Летние каникулы». После этого были десятки других проектов, в том числе известные сериалы «До смерти», «Ворзель Гаммидж», «Пока смерть не разлучит нас», «Худшая ведьма» и другие.

Уна Стаббс также была признанной художницей — ее картины выставлялись в Лондонской Королевской академии.