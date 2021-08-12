МЗС України направило ноту протесту Росії через відправку «гумконвоїв» на Донбас

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту в Росії з вимогою припинити відправку так званих «гуманітарних конвоїв» на окупований Донбас через непідконтрольні ділянки кордону.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Відомство в цілому засуджує цю практику з боку РФ, яка порушує законодавство України і умови доставки гуманітарної допомоги. МЗС вимагає припинити порушувати суверенітет України і дотримуватися міжнародного права.

Зазначено, що сьогодні, 12 серпня, через російські прикордонні пункти пропуску «Донецьк» і «Матвєєв Курган» на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей зайшов 102-й «гумконвой» у складі семи вантажних автомобілів і в супроводі двох автомобілів МНС РФ.

Українська сторона вважає, що за допомогою конвоїв бойовики «ДНР» і «ЛНР» часто отримують озброєння і боєприпаси.