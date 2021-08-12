У столиці Австралії ввели локдаун через перший з початку року випадок COVID-19

Столиця Австралії Канберра вводить семиденні карантинні обмеження після першого за рік випадку зараження коронавірусом, що стало причиною ще трьох інфікувань.

У місті закриються майже всі установи, працюватиме тільки критична інфраструктура. Держустанови, школи та заклади вищої освіти працюватимуть дистанційно, пише ВВС.

Заборонено ходити в гості компаніями більше двох осіб. Також доросле населення зобовʼязали носити на вулиці маски.

Під час дії обмежень мешканці зможуть залишати свої будинки тільки для походу в магазин за товарами першої необхідності, по роботі і навчанні, щоб відвідати лікаря, а також щоб вакцинуватися проти COVID-19.

«Ми знаємо про девʼять осіб, які контактували з хворим», — сказав головний санлікар регіону Керрін Коулман. Вона додала, що тести на COVID-19 у трьох з них виявилися позитивними, тести інших шести осіб поки показують негативний результат.