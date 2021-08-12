У столиці Австралії ввели локдаун через перший з початку року випадок COVID-19

Столиця Австралії Канберра вводить семиденні карантинні обмеження після першого за рік випадку зараження коронавірусом, що стало причиною ще трьох інфікувань.
У місті закриються майже всі установи, працюватиме тільки критична інфраструктура. Держустанови, школи та заклади вищої освіти працюватимуть дистанційно, пише ВВС.
Заборонено ходити в гості компаніями більше двох осіб. Також доросле населення зобовʼязали носити на вулиці маски.
Під час дії обмежень мешканці зможуть залишати свої будинки тільки для походу в магазин за товарами першої необхідності, по роботі і навчанні, щоб відвідати лікаря, а також щоб вакцинуватися проти COVID-19.
«Ми знаємо про девʼять осіб, які контактували з хворим», — сказав головний санлікар регіону Керрін Коулман. Вона додала, що тести на COVID-19 у трьох з них виявилися позитивними, тести інших шести осіб поки показують негативний результат.
«Ми не знаємо джерело інфекції, але вже кілька годин проводимо масштабне дослідження», — заявив глава столичної території Ендрю Барр.
Влада Канберри підозрює, що перший випадок зараження за довгі місяці в столиці повʼязаний зі спалахом штаму «Дельта» в Сіднеї.
C початку пандемії в Австралії зареєстрували понад 37 тисяч випадків коронавірусу, з них 947 — летальні.
- Влада Австралії рік тому жорстко обмежила можливість вʼїзду для всіх, зокрема власних громадян. Відтак за кордоном застрягли майже 40 тисяч австралійців. З травня всім, хто намагається повернутися до Австралії після перебування в регіонах високого ризику поширення хвороби, загрожує до пʼяти років вʼязниці або штраф у розмірі 66 тисяч австралійських доларів.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 раза частіше — до реанімації.