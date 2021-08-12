Київський міст Патона розширять і облаштують велосипедними доріжками

Київський міст імені Патона чекають масштабні відновлювальні роботи, за підсумками яких він розшириться і матиме велосипедні доріжки в обох напрямках.

Про це повідомляє Київська міськдержадміністрація.

Заплановано ремонт проїжджої частини і тротуарів, прогонових конструкцій, опор, сходів, сполучень із мостом, оглядових проходів, мережі дощової каналізації, навігації у судноплавних прольотах, а також встановлення барʼєрного огородження і реставрація колон на лівому березі.

Під час реставрації міст розширять до 8 смуг руху (зараз 7), а між двома напрямками встановлять барʼєрну огорожу. Також будуть встановлені інформаційно-вимірювальні системи контролю стану мосту, зокрема система обчислення ваги транспорту під час руху. Крім цього, проєкт передбачає розширення тротуарів верхової частини мосту для облаштування променадної частини.

На час реставрації повне перекриття руху не планується.

У КМДА зазначили, що «Київавтодор» уже двічі проводив процедуру закупівель з розробки проєктно-кошторисної документації, але через відхилення результатів тендерів Антимонопольним комітетом процес затягується. Комунальна корпорація вже підготувала технічне завдання і подала його на узгодження профільним департаментам. Після отримання погодження оголосять нову офіційну процедуру закупівель.